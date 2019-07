Tpl Roma: collegamento Colosseo-metro C, da settembre Laurentina-Castro Pretorio chiusa alle 21 (2)

- Adesso la municipalizzata del Tpl romano sta vagliando il piano. Con l'eventuale approvazione da settembre inizieranno le chiusure. Metro C ha redatto il progetto con l'obiettivo di ridurre al minimo il disagio per gli utenti della linea. Nel dettaglio questo è quello che dovrebbe accadere. Dal 9 settembre al 7 dicembre del 2019 ci sarà la prima chiusura anticipata alle 21 del tratto Laurentina-Castro Pretorio con cinque fine settimana di chiusura totale sempre dello stesso tratto. Poi, fino a metà febbraio la linea tornerà all'orario normale. I lavori riprenderanno il 24 febbraio del 2020 e proseguiranno fino al 19 giugno. Anche in questo caso ci saranno quattro fine settimana di chiusura totale della tratta. Dopo neanche tre giorni di ritorno alla normalità il 22 di giungo si ricomincerà a lavorare sulla tratta, per fermarsi di nuovo il sei di agosto. A questo punto per dieci mesi anche nelle stazione della linea B comprese nel tratto Laurentina-Castro Pretorio si potrà scendere alle banchine fino alle 23.30. Dal nove giugno 2021 al 3 settembre dello stesso anno ci sarà l'ultima tranche di lavori con conseguente chiusura anticipata alle 21. (xcol4)