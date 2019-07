Musica: Pascucci, Cerveteri pronta per Jova beach party del 16 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cerveteri è pronta ad accogliere il Jova beach party che si terrà il prossimo 16 luglio sulle spiagge di Campo di Mare". Ad annunciarlo è il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, che questa mattina ha presentato il concerto di Jovanotti, la cui unica tappa nel Lazio sarà proprio a Cerveteri. "Si tratta di un evento storico per il nostro territorio che porterà un indotto in termini di immagine e di ritorno economico alla nostra città. Sono infatti attesi oltre 40mila spettatori per i quali l'organizzazione, a cura della società The base, ha predisposto sei treni speciali mentre a Campo di Mare abbiamo previsto oltre 15mila posti nelle aree parcheggio dedicate. Il comune di Cerveteri - ha aggiunto Pascucci - è l'unico tra quelli che ospiteranno il tour di Jovanotti a non aver speso un euro di denaro pubblico. Ringraziamo gli organizzatori, nella persona di Maxmiliano Bucci della società The base, per aver scelto il nostro territorio e per aver sostenuto un investimento privato di circa 50mila euro che consentirà un miglioramento in termini di fruibilità del nostro litorale. Sappiamo che ci saranno dei disagi per chi vive a Campo di Mare ma abbiamo previsto parcheggi gratuiti dedicati per i residenti oltre ad un servizio di navetta che garantirà i trasferimenti all'interno dell'area del concerto". (segue) (Com)