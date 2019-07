Musica: Pascucci, Cerveteri pronta per Jova beach party del 16 luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci tengo a precisare - ha concluso il sindaco Pascucci - che questo concerto ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali, inclusa la Vinca e che abbiamo effettuato indagini che hanno stabilito la natura sabbiosa e non dunale delle aree oggetto dell'intervento. Ringrazio, oltre all'artista Lorenzo Jovanotti e alle società Trident e The base per aver scelto il nostro territorio, anche tutti gli Enti che hanno reso possibile la realizzazione del concerto e che garantiranno la sicurezza delle persone e il rispetto dell'ambiente, in particolare la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, la Questura, la Prefettura, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, la Regione Lazio, la Città Metropolitana di Roma Capitale, la Lipu e la nostra Polizia locale e la Protezione Civile". (Com)