Camera: da luglio a ottobre cinque incontri sul 1919

- Il 1919: un anno cruciale nella storia d'Italia. Quando le speranze di rinnovamento democratico suscitate dalla conclusione della guerra si infransero contro l'incapacità di governare il cambiamento e si tradussero nella crisi della rappresentanza politica. Di questo momento di svolta nelle vicende storico-istituzionali italiane, a cento anni di distanza, la Camera dei deputati fa l'oggetto di una serie di cinque incontri pubblici di approfondimento, in continuità con le celebrazioni dal centenario dell'Aula di Montecitorio inaugurata il 20 novembre del 1918. Lo riferisce lo stesso Montecitorio in una nota. Dopo gli eventi ospitati nel 2018, la Camera si propone ulteriormente come luogo privilegiato della ricostruzione e della discussione delle tappe fondamentali della storia civile, politica e istituzionale del Paese, con la caratteristica peculiare di poter offrire un patrimonio di documentazione e memoria unico: ogni passaggio importante della vita nazionale ha visto Montecitorio come teatro dei confronti, degli scontri e delle decisioni che hanno segnato il futuro degli italiani. Nei convegni sul 1919 saranno anche gli atti parlamentari a "raccontare" le speranze, i conflitti e la crisi. (segue) (Com)