Camera: da luglio a ottobre cinque incontri sul 1919 (2)

- Gli incontri saranno aperti alla cittadinanza: per assistere basterà prenotarsi online collegandosi, a partire da lunedì 1 luglio, al banner di presentazione dell'iniziativa nella home page del sito istituzionale www.camera.it fino ad esaurimento dei posti disponibili. I primi due incontri si svolgeranno nel mese di luglio nel Chiostro del Complesso di vicolo Valdina (piazza del Campo Marzio 42), a partire dalle ore 20:30. "L'Italia di fronte alle sfide del dopoguerra" sarà il titolo del convegno di mercoledì 10 luglio, con un dialogo tra lo storico Emilio Gentile e il giornalista Antonio Carioti. "I partiti politici di massa e la riforma elettorale" sarà l'oggetto, mercoledì 17 luglio, di una conversazione tra lo storico Giovanni Sabbatucci e la giornalista e docente Mirella Serri. I successivi tre incontri, informa ancora la nota, si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre e verteranno su "Italia ed Europa: la pace di Versailles", "Mutamenti e lotte sociali", "L'impresa di Fiume". Tutti i convegni saranno introdotti da filmati con materiale di repertorio prodotti da Rai Cultura e accompagnati da letture di atti parlamentari, che per i primi due incontri vedranno il coinvolgimento degli allievi dell'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico. I cinque incontri saranno trasmessi in diretta sulla webtv della Camera. (Com)