Camerun: liberato leader di opposizione Ndi, era stato rapito in regione anglofona

- Il leader del Fronte socialdemocratico del Camerun (Sdf), John Fru Ndi, è stato rilasciato dai suoi rapitori dopo essere stato sequestrato da uomini armati non identificati nella sua casa a Bamenda, nella regione anglofona del Nordovest. Lo riferiscono oggi i media locali, precisando che Ndi è stato rilasciato nella giornata di sabato, un giorno dopo il suo rapimento. Il leader politico, che guida uno dei principali partiti di opposizione del paese, era arrivato secondo alle elezioni presidenziali del 2011, vinte dal presidente Paul Biya. Dopo il suo sequestro l'ufficio del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) ha rinnovato il suo invito al dialogo alle parti politiche camerunesi. "Di fronte alle continue violenze nelle regioni anglofone del Camerun", il Nordovest ed il Sudovest, "l'Unione europea ribadisce la sua richiesta a tutte le parti di un dialogo, essenziale per un'uscita duratura dalla crisi che scuote il paese", si legge nella nota diffusa alla stampa. (segue) (Res)