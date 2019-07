Camerun: liberato leader di opposizione Ndi, era stato rapito in regione anglofona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel testo, Bruxelles sottolinea il suo rinnovato impegno a "sostenere gli sforzi in tal senso e accoglie con favore a tale riguardo il ruolo di agevolazione nella crisi da parte del governo svizzero su richiesta delle parti, come annunciato ieri dal Dipartimento federale degli Esteri della Confederazione". Si ricorda infine che l'Ue continuerà a coordinarsi con i suoi partner, tra cui le Nazioni Unite, l'Unione africana e la Comunità economica degli stati dell'Africa centrale (Ceeac). Secondo le organizzazioni non governative il conflitto nelle regione anglofone del Camerun ha provocato finora 2 mila morti, oltre 500 mila sfollati interni e 35 mila rifugiati nella vicina Nigeria. (segue) (Res)