Camerun: liberato leader di opposizione Ndi, era stato rapito in regione anglofona (3)

- Una coalizione di gruppi per la difesa dei diritti umani ha di recente fatto appello alle Nazioni Unite affinché le autorità prestino maggiore attenzione alla crisi in corso da mesi nelle regioni anglofone del paese. In una dichiarazione letta nel quadro della riunione tenuta di recente dal Consiglio di sicurezza dell'Onu per discutere delle problematiche dell'Africa centrale, gli attivisti di Amnesty International, Human Rights Watch, Centro globale per la responsabilità alla protezione, Azione dei cristiani per l'abolizione della tortura, Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj) e Nouveaux Droits de l'Homme Camerun hanno sollecitato l'Onu a fare della crisi camerunese un punto della sua agenda. "Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha in gran parte mantenuto il silenzio sulla crisi. Anche convincere il Consiglio a discutere del Camerun si è dimostrato difficile. Una recente riunione informale del Consiglio di sicurezza non si è svolta quasi per mancanza di sostegno da parte degli Stati membri africani", si legge nella dichiarazione, diffusa all'indomani di quanto riferito in Consiglio dal rappresentante regionale all'Onu, Francois Louceny Fall, sulla crisi camerunese. (Res)