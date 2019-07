Speciale energia: Russia, vice ministro Esteri Ryabkov, pronti a colloqui su trasformazione reattore iraniano di Arak

- La trasformazione della struttura del reattore nucleare nella città iraniana di Arak sarà accelerata e la Russia è pronta ad eventuali colloqui sul tema. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergeij Ryabkov in conferenza stampa. Nell'ambito del Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa), di cui la Russia è parte, Teheran ha accettato di trasformare la struttura in modo che non sia in grado di produrre plutonio per uso militare. "Gli iraniani sono scontenti che i preparativi per la modernizzazione si stiano muovendo troppo lentamente (...) Il lavoro sarà accelerato. L'acquisto e la fornitura dell'attrezzatura per il reattore possono ora essere discussi dal punto di vista pratico", ha spiegato il vice ministro. Secondo Ryabkov, Mosca è pronta a consultazioni in caso di necessità, "ma questo è tutto ciò che possiamo fare su Arak", ha detto Ryabkov. (Res)