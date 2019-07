Speciale energia: Regno Unito, bollette "punitive" per i clienti delle società energetiche fallite

- Oltre 250 mila famiglie britanniche che avevano contratti per la fornitura di gas ed elettricità con alcune società che sono fallite si sono visti affibbiare le tariffe più care sul mercato: lo sostiene il quotidiano "The Times", rilanciando la denuncia fatta dall'associazione "Wich?" per la difesa dei consumatori; alcune decine di migliaia di queste famiglie ora devono pagare bollette annue più care di centinaia di sterline, con aumenti superiori al 38 per cento. Tutto ciò succede, spiega il giornale, perché recentemente sono andate fallite ben dieci delle dozzine di società per le forniture energetiche che nel Regno Unito erano sorte come funghi negli ultimi anni, grazie alla completa liberalizzazione del mercato del gas e dell'elettricità: in effetti offrivano prezzi troppo bassi per poter reggere la concorrenza, e sono andate gambe all'aria lasciando senza contratti circa 900 mila clienti. A quel punto è intervenuta la autorità di controllo del settore, Ofgem, che ha trasferito questi clienti alle società ancora attive e più sane; nel far questo, tuttavia, Ofgem non ha garantito affatto le tariffe scelte originariamente da quei consumatori: al contrario, come appunto denuncia l'associazione Wich?, quasi un terzo di loro si sono trovati quindi legati a contratti che prevedono le cosiddette "tariffe variabili standard", con il risultato di dover pagare bollette molto più costose. (Res)