Speciale energia: Spagna, Iberdrola guadagnerà 106 milioni da quotazione Neoenergia

- Il colosso energetico spagnolo Iberdrola guadagnerà 106 milioni di euro dalla quotazione sulla Borsa di San Paolo della sua controllata brasiliana Neoenergia. Lo riferisce il quotidiano economico spagnolo "Cinco Dias", ricordando che la società collocherà oggi, 1 luglio, il 17,3 per cento del suo capitale sulla Piazza, ad un presso di 15,65 reais ad azione, pari a circa 3,58 euro. Neoenergia è valutata 4,37 miliardi di euro e si calcola che Iberdrola ne venderà il 2,45 per cento (29,7 milioni di azioni), mantenendone così il controllo con il 50 per cento più un'azione. (Res)