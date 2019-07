Speciale energia: Emirati, Abu Dhabi, segretario Onu Guterres visita il più grande progetto impianto ad energia solare del mondo

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è recato in visita alla più grande centrale ad energia solare del mondo, Noor Abu Dhabi, in occasione della sua inaugurazione avvenuta ieri. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Wam”. Con una capacità produttiva di circa 1.177 megawatt, Noor Abu Dhabi ridurrà le emissioni di anidride carbonica della capitale degli Emirati Arabi Uniti di 1 milione di tonnellate all'anno, equivalente alla rimozione di 200 mila automobili dalle strade. L'impianto solare da 870 milioni dollari è un componente chiave della Strategia energetica 2050 degli Emirati Arabi Uniti, che mira ad aumentare il contributo delle rinnovabili nel mix energetico totale dal 25 al 50 per cento entro il 2050. (Res)