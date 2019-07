Speciale energia: Ucraina, lanciato nuovo mercato elettricità

- Il nuovo mercato dell’energia elettrica in Ucraina è stato lanciato con successo, e sono già state presentate delle offerte. Lo ha affermato il vicepremier ucraino Volodymyr Kistion, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. Le offerte, come ha rilevato Kistion, sarebbero state presentate “con un giorno di anticipo”. “Dal primo luglio, i prezzi dell’energia elettrica per i cittadini rimarranno gli stessi, con la media di 1,08 grivnie per kilowatt”, ha spiegato il vicepremier. (Res)