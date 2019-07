Speciale energia: Egitto, emiratina Dana Gas riceve pagamento da 48 milioni di dollari

- La società energetica emiratina Dana Gas ha ricevuto dall’Egitto 48 milioni di euro per le sue operazioni nel paese nordafricano nel mese di giugno. Lo riferisce la compagnia con sede a Sharjah sul proprio sito internet. La somma “comprende 38 milioni di dollari versati dal governo e 10 milioni di dollari per la vendita della seconda spedizione di condensati El Wastani nel 2019”, si legge. Il pagamento rientra negli sforzi in corso dall’Egitto per ridurre a zero entro la fine del 2019 la somma dei crediti dovuti alle compagnie straniere. Dal 2018 Dana Gas è riuscita a ottenere 208 milioni di dollari dei crediti dovuti dall’Egitto, “riducendo il totale delle somme dovute a 140 milioni di dollari entro la fine dell’anno, il livello più basso dal gennaio del 2011”. Nel primo semestre del 2019 Dana Gas ha ricevuto pagamenti per 78 milioni di dollari, riducendo il valore delle cifre dovute a 125 milioni di dollari. “Ricevere 38 milioni di dollari dal governo egiziano a giugno mostra i progressi costanti del governo per raggiungere l’obiettivo di pagare tutti i crediti scaduti entro la fine dell’anno”, ha dichiarato Patrick Allman-Ward, amministratore delegato di Dana Gas. Le cifre ricevute “contribuiranno a fornire i fondi per realizzare l’attuale programma di lavoro onshore e per i costi della perforazione di Merak-1, il nostro pozzo di esplorazione nelle acque profonde del blocco 6”, ha chiarito il numero uno di Dana Gas. Allman-Ward ha chiarito che “le perforazioni stanno procedendo bene e ci aspettiamo di ottenere risultati nel terzo trimestre di quest’anno”. (Cae)