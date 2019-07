Speciale energia: Russia, da oggi rincari a carburanti e utenze domestiche

- Dal primo luglio,in Russia entrano in vigore alcune modifiche legislative che influenzeranno la vita della maggior parte dei cittadini. Da oggi si realizza la seconda fase dell'indicizzazione delle tariffe sulle utenze, e contemporaneamente il sistema di prezzatura dei carburanti per autotrazione torna al sistema di fluttuazione. In data odierna inoltre scade l'accordo sul congelamento dei prezzi tra il governo e le compagnie petrolifere. Alla fine di maggio, L'Unione russa dei fornitori di carburanti ha avvertito della possibilità di una ripetizione dello scenario dello scorso anno quando, a causa dell'aumento delle esportazioni e della riduzione delle forniture al mercato interno, il prezzo dei carburanti è aumentato drasticamente. Il governo ha in precedenza assicurato che i possibili rincari saranno contenuti. Gli esperti dell'Accademia delle scienze e di istituti di ricerca indipendenti temono invece bruschi aumenti. Oggi si svolge inoltre l'indicizzazione delle tariffe delle utenze. Secondo le norme vigenti, l'indicizzazione avviene annualmente in due fasi. Da gennaio, l'aumento dei prezzi è aumentato in media dell'1,7 per cento e da oggi primo luglio verrà aggiunto un altro 2,4 per cento. Le bollette per acqua calda e fredda, per le fognature, l'elettricità ed il gas aumenteranno. L'indicizzazione in due fasi si è resa necessaaria a causa dell'aumento dell'aliquota Iva dal primo gennaio. (Rum)