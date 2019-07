Speciale energia: fonti stampa russe, accordo Opec+ potrebbe essere esteso sino ad aprile 2020

- L’accordo Opec+ fra i paesi facenti parte del cartello petrolifero e gli altri produttori che prevede il taglio della produzione potrebbe essere esteso sino all’aprile del 2020. È quanto riferisce una fonte interna all’Opec all’agenzia di stampa russa “Tass”. Se confermata quest’indiscrezione, l’intesa verrebbe ampliata per nove mesi e non per sei. “Il ministro dell’Energia saudita, Khalid al Falih, e l’omologo russo Aleksander Novak si sono espressi a favore di quest’opzione. Significa che tutti i paesi mediorientali dell'Opec sosterranno l'Arabia Saudita e gli altri non Opec appoggeranno la posizione della Russia ", ha detto la fonte, pur ammettendo che i negoziati potrebbero continuare. Secondo un’altra fonte di "Tass", peraltro, l’estensione sarebbe di nove mesi e non di sei perché non sono chiare al momento le stime relative al 2020 per i produttori statunitensi di petrolio da scisti bituminosi (shale oil). Le indiscrezioni giungono mentre è in corso a Vienna la riunione fra i paesi Opec e i produttori al di fuori del Cartello, incentrata proprio sull'estensione dell’accordo che prevede il taglio alla produzione. Oggi ci sarà l’incontro fra i paesi del cartello petrolifero, mentre domani sarà la volta della riunione allargata con i paesi non Opec. (Rum)