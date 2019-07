Sport: Anselmi (assessore Fiumicino), onore accogliere ragazze nazionale calcio in aeroporto

- L'assessore alle pari opportunità di Fiumicino, Anna Maria Anselmi, esprime soddisfazione per aver accolto nella giornata di ieri, in aeroporto, le giocatrici della nazionale italiana femminile di calcio di ritorno dai mondiali di Francia. “È stato davvero un grande onore poter salutare queste ragazze che hanno fatto innamorare del calcio femminile l'Italia intera – dichiara Anselmi in una nota –. All'arrivo c'erano sia l'allenatrice, Milena Bertolini, che tutte le ragazze che sono atterrate al Leonardo da Vinci. La cosa incredibile è che il pubblico ha mostrato grandissimo calore nei loro confronti, tanto che alcuni fan sono giunti da altre parti d'Italia per far sentire la propria vicinanza. Oggi dico a queste ragazze grazie, le emozioni che ci hanno dato scendendo in campo con grinta e determinazione, non le dimenticheremo mai. Si meritano tutto il successo che hanno avuto e che sta portando questo sport verso il professionismo anche nel settore femminile".(Com)