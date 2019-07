Italia-Germania: Mattarella, rapporto solido, non può essere messo in discussione da alcunché

- Il rapporto tra Italia e Germania "è talmente solido che non può essere messo in discussione da alcunché. Nel caso specifico" della Sea Watch "credo che l'auspicio non possa che essere quello di un abbassamento generale dei toni perché questo consente di affrontare con maggiore serenità e concretezza ogni questione": lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della conferenza stampa, a Vienna, dopo il colloquio con il presidente federale della Repubblica d'Austria, Alexander Van der Bellen. (Rin)