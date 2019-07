Rifiuti Roma: Bordoni (FI), su emergenza non si può sperare in carità di altre regioni

- "Roma la Capitale d'Italia non è in grado da sola di far fronte all'emergenza rifiuti. Una vergogna. Ora grazie all'aiuto dell'Emilia Romagna riusciremo a fare pulizia, ma è difficoltà strutturali restano in piedi. Non si può continuare a sperare nella carità di altre Regioni, mentre dalla nostra non si muove nulla e la nostra sindaca Virginia Raggi combatte contro i mulini a vento". Lo afferma in una nota Davide Bordoni, consigliere capitolino e capogruppo di Forza Italia.(Com)