Speciale energia: Iran, “Fars”, scorte uranio arricchito hanno superato limite di 300 chilogrammi

- Le scorte di uranio arricchito dall'Iran hanno superato il limite massimo di 300 chilogrammi sancito nell'ambito del Piano d'azione globale congiunto (Jpcoa). Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Fars” citando fonti vicine al dossier. Lo scorso 26 giugno il portavoce dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Aeoi), Behrouz Kamalvandi, aveva dichiarato che le scorte di uranio arricchito al 3,67 per cento avrebbero superato il limite di 300 chilogrammi entro dieci giorni a partire dal 27 giugno. La decisione di Teheran è un tentativo di spingere i firmatari europei dell’accordo sul nucleare iraniano a mantenere i propri impegni dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’intesa avvenuto nel maggio 2018. Secondo la “Fars”, l'Iran potrebbe anche aumentare l'arricchimento dell'uranio fino al 20 per cento per l’impiego nei reattori locali. L'accordo sul nucleare, noto anche come Piano d’azione globale congiunto, sottoscritto a Vienna nel luglio del 2015 pone un limite alla quantità di scorte di uranio arricchito al 3,67 per cento che non può superare i 300 chilogrammi. Lo scorso maggio, a un anno dal ritiro unilaterale di Washington dall’accordo a cui è seguita l’imposizione di sanzioni economiche, il presidente iraniano Hassan Rohani ha annunciato il ridimensionamento di alcuni degli impegni presi da Teheran all’interno del Piano d’azione globale congiunto. Teheran ha annunciato che il livello di arricchimento potrebbe aumentare ulteriormente a partire dall’8 luglio, a meno che i restanti firmatari dell’accordo – Cina, Francia, Germania, Regno Unito e Russia – aiutino l’Iran ad eludere le sanzioni statunitensi in particolare quelle che ostacolano le esportazioni petrolifere. (Res)