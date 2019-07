Speciale difesa: Germania, “rimpallo di responsabilità” in scandalo presunte consulenze illecite

- Si assiste a un “rimpallo di responsabilità” tra i testimoni chiave nello scandalo delle consulenze esterne che il ministero della Difesa tedesco avrebbe assunto in maniera illecita dal 2014 al 2018. È quanto sostiene il quotidiano tedesco “Handelsblatt”. Nel corso della sua audizione dinanzi alla commissione d'inchiesta del Bundestag incaricata di far luce sulla vicenda, il generale Erhard Buehler, già direttore per la Pianificazione del ministero della Difesa, ha affermato che, “senza consulenti esterni, le Forze armate non sarebbero state in grado di avviare il loro ammodernamento”, perseguito con decisione dalla titolare del dicastero, Ursula von der Leyen. Secondo Buehler, “questioni come la sicurezza cibernetica, la strategia per la tecnologia delle informazioni, e la gestione dei dati dei prodotti digitali erano una terra incognita” per la Bundeswehr, ossia le Forze armate della Germania. Il generale Buehler e Timo Noetzel, dipendente della società di consulenza Accenture, sono stati i primi testimoni chiave dello scandalo consulenze a essere ascoltati dalla commissione d'inchiesta del Bundestag. Secondo i membri dell'organo parlamentare, grazie ai servizi offerti al ministero della Difesa, Accenture ha potuto aumentare gli ordini delle consulenze da un milione di euro nel 2014 a 22 milioni di euro nel 2018. Tutto ciò sarebbe stato reso possibile dal fatto che il generale Buehler, Noetzel e Katrin Suder, già dipendente della società di consulenza McKinsey e dal 2014 al 2018 sottosegretario alla Difesa per la Pianificazione e gli equipaggiamenti, il settore cyber e la tecnologia dell'informazione, “si conoscevano”. (Geb)