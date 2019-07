Speciale difesa: Usa approvano vendita missili tattici a Germania per 122 milioni di dollari

- Gli Stati Uniti hanno approvato una vendita di missili tattici per un valore di oltre 122 milioni di dollari alla Germania. Lo riferisce l'agenzia di sicurezza della difesa americana (Dsca) in un comunicato stampa. "Il dipartimento di Stato ha deciso di approvare un'eventuale vendita militare all'estero in Germania, attraverso l'agenzia Nato di supporto e approvvigionamento (Nspa) che agisce come suo agente, fino a novantuno missili a guida antiradiazione avanzata AGM-88E (AARGM), e fino a otto (8) missili di addestramento aereo AATM-AERGM Catm (AGM-88E) per un costo stimato di 122,86 milioni di dollari", si legge nel comunicato. (Was)