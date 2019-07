Speciale difesa: Arabia Saudita, “Wsj”, per funzionari Usa attacchi a stazioni pompaggio petrolio partiti da Iraq

- Gli attacchi effettuati a maggio con droni contro l'industria petrolifera dell'Arabia Saudita hanno avuto origine in Iraq, e non in Yemen: lo riferisce il quotidiano statunitense “Wall Street Journal” citando alcuni funzionari statunitensi. Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha esortato il primo ministro iracheno a prendere provvedimenti per garantire che l'Iraq non venga utilizzato per nuovi attacchi. I leader iracheni hanno messo in dubbio le valutazioni degli Stati Uniti e hanno chiesto all'amministrazione Trump ulteriori prove a sostegno delle affermazioni. Inizialmente gli attacchi dei droni del 14 maggio contro stazioni di pompaggio del petrolio vicino alla capitale saudita Riad - che hanno costretto il colosso petrolifero Aramco a cessare le operazioni su un importante oleodotto - si pensavano provenissero dallo Yemen, dove i ribelli Houthi avevano rivendicato il merito di aver causato danni a un importante oleodotto che si estendeva per centinaia di miglia attraverso l'Arabia Saudita. Ma alcuni funzionari statunitensi, vicini all'intelligence, hanno detto che gli attacchi provengono invece dal sud dell'Iraq, e molto probabilmente coinvolgono milizie sostenute dall'Iran che hanno una presenza forte nell'area. (Was)