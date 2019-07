Speciale difesa: Georgia e Bulgaria inviano navi a Odessa per esercitazioni Sea Breeze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una motovedetta georgiana e una corvetta bulgara sono arrivate nel porto di Odessa, in Ucraina, per prendere parte alle esercitazioni militari Sea Breeze 2019. Lo riferisce la stampa locale. Le manovre si avvicinano alla loro diciannovesima edizione, e avranno luogo nel Mar Nero nelle prime due giornate di luglio. Organizzate in collaborazione con gli Stati Uniti, che hanno inviato il cacciatorpediniere Uss Carney, le esercitazioni vedranno la partecipazione di 19 paesi, con 32 navi, 24 velivoli militari e oltre 3.000 soldati. (Res)