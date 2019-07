Roma: incendio in spartitraffico via Flaminia Nuova, altezza stazione Grottarossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio sta causando dei rallentamenti al traffico in via Flaminia Nuova, all’altezza della stazione di Grottarossa. E’ in corso un intervento Vigili del fuoco in direzione centro per un incendio nello spartitraffico centrale. E’ quanto si legge sui profili Twitter di Luceverde Roma e Polizia Roma Capitale(Rer)