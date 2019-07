Egitto: altre 127 chiese messe in regola dal governo

- Il governo dell’Egitto ha messo in regola 127 chiese su tutto il territorio nazionale, portando a 1.021 il numero totale delle chiese regolarizzate negli ultimi due anni. L’annuncio è stato dato dall’esecutivo sulla sua pagina ufficiale su Facebook. Presieduta dal premier Mustafa Madbouli, la commissione per la legislazione delle chiese ha dato quattro mesi di tempo a ciascun istituto perché soddisfi, assieme agli edifici annessi, le condizioni imposte dalla protezione civile. Negli anni, in particolare nelle zone rurali, sono nate in Egitto chiese irregolari realizzate in segreto all’interno di edifici residenziali e talvolta finite sotto attacco. (segue) (Cae)