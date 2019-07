Egitto: altre 127 chiese messe in regola dal governo (2)

- L’Egitto conta circa 2.600 chiese, ovvero una per ogni 5.500 cittadini cristiani, mentre vi è una moschea per ogni 620 cittadini musulmani. I vincoli burocratici che complicano la costruzione di nuove chiese risalgono in parte al periodo ottomano. Nel 1934, il ministero dell’Interno aggiunse le cosiddette “10 regole”, che vietano, tra le altre cose, la costruzione di nuove chiese vicino a scuole, canali, edifici governativi, ferrovie e aree residenziali. In molti casi, la rigida applicazione di queste regole ha impedito la costruzione di chiese in città e villaggi abitati da cristiani, specialmente nelle aree rurali dell’Alto Egitto. (segue) (Cae)