Egitto: altre 127 chiese messe in regola dal governo (3)

- Il 30 agosto 2016 una nuova normativa per rendere più agevole la regolarizzazione delle chiese, la legge sulla costruzione e la ristrutturazione delle chiese, è stata approvata dalla maggioranza dei due terzi del parlamento. In base alla nuova normativa, per la prima volta nella storia dell’Egitto, il rinnovamento e la costruzione di nuove chiese dipenderanno dal permesso dei governatori provinciali. In precedenza, secondo le regole del periodo ottomano, erano invece necessari il permesso presidenziale e quello dei servizi di sicurezza. I copti in Egitto costituiscono la più grande comunità cristiana del Medio Oriente, nonché la più grande minoranza religiosa della regione, rappresentando circa il 15 per cento della popolazione egiziana. (segue) (Cae)