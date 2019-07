Nepal: primo ministro Oli, governo non finanzierà la Nepal Airlines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Nepal Khadga Prasad Sharma Oli ha dichiarato oggi che la compagnia aerea di bandiera Nepal Airlines è in condizioni gravi e che il governo non può finanziarla. Oli ha definito i ripetuti fallimenti gestionali "inaccettabili". "Com'è possibile che la Nepal Airlines, sostenuta dallo stato, sia in perdita mentre le entità private ottengono profitti?", ha chiesto il premier in un intervento in occasione del 61mo anniversario della compagnia aerea di bandiera. "È un'ironia che la compagnia, ora 61enne, abbia fatto progressi esclusivamente nell'accumulo di un prestito di 36 milioni di rupie" (2,8 milioni di euro), ha detto Oli. La società, che lotta da tempo per rimanere a galla, ha ora iniziato a presentare inadempienze sui prestiti nonostante abbia ottenuto nuovi aerei e stia ricavando guadagni dall'assistenza a terra all'aeroporto internazionale Tribhuvan di Katmandu. (segue) (Inn)