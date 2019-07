Nepal: primo ministro Oli, governo non finanzierà la Nepal Airlines (2)

- La compagnia ha esibito scarse prestazioni finanziarie nel corso degli anni. "La compagnia prima compra gli aerei e poi inizia la ricerca dei piloti. Si procura aerei a fusoliera larga, e non ha destinazioni dove farli arrivare", ha detto Oli, riferendosi ai due A330 comprati dalla compagnia. "La vera domanda è come rendere la Nepal Airlines una compagnia di successo. Una svolta non è facile da ottenere", ha commentato il premier nepalese. Oli ha affermato che viste le circostanze, il governo non sarà in grado di salvare la compagnia, perché quest'ultima continuerebbe a chiedere aiuti in denaro anche in futuro. "Tuttavia, se la compagnia presenta un piano fondato per migliorare la sua efficienza, siamo pronti a finanziarla viste le sue difficoltà", ha concluso Oli. (segue) (Inn)