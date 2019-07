Nepal: primo ministro Oli, governo non finanzierà la Nepal Airlines (3)

- La Nepal Airlines ha un ruolo importante nel piano di sviluppo del turismo del governo, che con la campagna Visit Nepal 2020 punta ad attrarre due milioni di turisti, quasi il doppio rispetto al 2018. La compagnia avrebbe bisogno di espandere ulteriormente la flotta di lungo raggio per aprire nuove rotte, in particolare per raggiungere nuovi scali in Europa, America del Nord e Sud-est asiatico. La compagnia, che è stata rimossa dalla “lista nera” dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao), attende le autorizzazioni da parte di diversi paesi. Tuttavia, il vettore è sull’orlo della bancarotta. Per il suo disavanzo è stato determinato l’acquisto, due anni fa, di due Airbus 330-200 che non sono stati resi operativi nella loro piena capacità. (Inn)