Romania: premier Dancila, possibile mia candidatura ad elezioni presidenziali

- Il primo ministro della Romania, nonché leader del Partito socialdemocratico (Psd), Viorica Dancila, ha dichiarato che potrebbe candidarsi alle prossime elezioni presidenziali, dal momento che “fino ad ora” il leader dei principali partiti sono stati i naturali candidati per la presidenza della Repubblica. "Forse correrò, perché fino ad ora il leader del partito è sempre stato il candidato alla presidenza, ma per questo lui/lei deve essere un motore, devi vedere che secondo l'opinione dell'elettorato hai una percentuale molto alta di fiducia e poi hai l'obbligo di portare il tuo partito ad un ottimo risultato, ma finché questo non esiste ancora, per me, più importante della persona è il partito e il risultato che otterremo", ha detto Dancila nel corso di un intervento ieri all'emittente televisiva privata “Antena 3”. Il premier ha sottolineato di avere avviato diversi sondaggi di opinione per testare quale sia il gradimento dei cittadini. (segue) (Rob)