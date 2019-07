Romania: premier Dancila, possibile mia candidatura ad elezioni presidenziali (2)

- Secondo Dancila, il profilo migliore del candidato alla presidenza deve corrispondere a quello di una “persona equilibrata” e “buon mediatore, che rappresenta in realtà tutti i cittadini”. Il leader del Psd ha poi notato che il partito che sta attraversando un momento difficile non dovrebbe commettere errori. "Partiamo da un momento difficile e ne siamo tutti consapevoli, un risultato basso alle elezioni del Parlamento europeo: il 22 per cento è un risultato basso, una situazione in cui il leader del partito è stato arrestato, per noi ogni passo è molto importante. Dobbiamo recuperare credibilità e il partito deve riflettersi nell'esito delle elezioni presidenziali", ha aggiunto Dancila. (segue) (Rob)