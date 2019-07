Romania: premier Dancila, possibile mia candidatura ad elezioni presidenziali (6)

- Per quanto riguarda il suo caso, il leader socialdemocratico si è sempre dichiarato innocente, anche nel 2016 quando è stato condannato definitivamente a due anni di detenzione per tentativo di frode al referendum per la destituzione di Traian Basescu dalla carica di presidente della Romania, nel 2012. Dragnea era stato accusato di avere messo a punto un sistema per cambiare l’esito del voto e ottenere il quorum necessario per la destituzione dell’ex capo di Stato. Questa condanna, la cui pena è stata poi sospesa, gli è valsa l’impossibilità di essere nominato primo ministro lasciando ad altri l’onere e l’onore della guida del paese. (segue) (Rob)