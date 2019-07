Romania: premier Dancila, possibile mia candidatura ad elezioni presidenziali (7)

- Inoltre il Dipartimento nazionale anticorruzione (Dna) ha aperto un'inchiesta per associazione a delinquere, abuso d'ufficio e frode sui fondi europei nei confronti di Dragnea, sempre per il periodo in cui il leader del Psd ha ricoperto l’incarico di presidente del Consiglio provinciale di Teleorman. Secondo il Dna, il fascicolo è stato aperto in seguito a una segnalazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) per sospetti su una serie di reati legati allo sblocco di fondi europei in base a documenti falsi. Il danno alle casse europee sarebbe di oltre 26 milioni di euro. (Rob)