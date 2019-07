Libia: ex ambasciatore britannico Millet, tra Turchia e Lna si rischia "guerra per procura"

- L'ex ambasciatore britannico in Libia Peter Millett ha avvertito che è possibile un'escalation militare internazionale in Libia a seguito delle tensioni nei rapporti tra la Turchia e l'Esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar. "Esiste ora il rischio di un'escalation militare internazionale in Libia. Vincere con la forza non funzionerà. E' essenziale ora congelare le campagne militari e ricominciare al dialogo", ha detto l'ambasciatore Millett sul suo account Twitter. Nelle scorse ore le forze dell’Esercito nazionale libico del generale Haftar hanno rilasciato i sei marinai turchi che erano stati arrestati la scorsa settimana a Brega, nell’est della Libia. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri della Turchia, Hami Aksoy, secondo cui i sei hanno deciso di continuare a lavorare a bordo di una nave di proprietà di una compagnia libica. In precedenza il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, aveva avvertito che sei i cittadini turchi non fossero stati rilasciati “immediatamente” gli uomini dell’Lna sarebbero diventati “obiettivi legittimi” per la Turchia. L’episodio dell’arresto dei marinai turchi è avvenuto nel quadro di tensioni ai massimi storici tra Ankara e l’Lna di Haftar. Più volte, nel corso delle ultime settimane, l’Esercito nazionale libico ha accusato la Turchia di fornire sostegno militare alle forze legate al Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli. Il portavoce di Haftar, Ahmed al Mismari, ha annunciato venerdì 28 giugno il divieto di volo per tutti gli aerei provenienti e diretti in Turchia, nonché l'arresto di tutti i cittadini turchi sul territorio libico. Non solo: Mismari ha dichiarato su Twitter che gli aerei da guerra dell'Lna "attaccheranno tutte le navi e gli interessi turchi in Libia".(Lit)