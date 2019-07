Infrastrutture: Toninelli, con inaugurazione ponte Annone nuovo segno in gestione opere (2)

- Il titolare del Mit quindi aggiunge: "Anas ha messo in campo un bellissimo progetto da 2,8 milioni di euro, superando le difficoltà e l'inerzia degli enti locali. Le vittime, tuttavia, non vanno mai dimenticate e infatti ho salutato con affetto oggi la vedova di Bertini, Augusta Brusadelli, che merita le risposte ancora attese a distanza di quasi tre anni e ha diritto alla stessa considerazione, la stessa attenzione, per esempio, dei familiari dei defunti di un'altra tragedia ben più nota: quella del Morandi a Genova". (segue) (Rin)