Infrastrutture: Serbia, ambasciatore russo annuncia prestito da Mosca per sviluppo ferrovia

- La Russia è pronta a concedere un prestito a favore della Serbia per lo sviluppo delle sue infrastrutture ferroviarie: lo ha detto l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksander Botsan-Kharchenko, in un'intervista concessa a "Sputnik". Secondo quanto precisato dal diplomatico, il prestito ammonterà a 172,5 milioni di euro. "Come concordato in occasione della visita di Putin a Belgrado il 17 gennaio, stiamo preparando un accordo intergovernativo per concedere un prestito che servirà anche per continuare a sviluppare le infrastrutture della Serbia e per creare un moderno centro di controllo", ha detto l'ambasciatore. La rete ferroviaria serba vede da alcuni anni un processo di ristrutturazione anche grazie ad un prestito russo di 800 milioni di dollari concesso nel 2013 e che vede una quota aggiuntiva del 15 per cento da parte dello stato serbo. (segue) (Seb)