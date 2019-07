Infrastrutture: Serbia, ambasciatore russo annuncia prestito da Mosca per sviluppo ferrovia (2)

- Il termine di scadenza per il credito concesso da Mosca era stato inizialmente fissato alla fine del 2017, ma successivamente il ministero serbo dell'Edilizia, infrastrutture e trasporti guidato da Zorana Mihajlovic ha annunciato la possibilità di un prolungamento fino al 2021. I fondi sono stati messi a disposizione per l'acquisto di alcuni locomotori e per dei lavori di ristrutturazione sulla rete ferroviaria da parte della Rzd International, controllata delle Ferrovie russe dello stato. Queste ultime e quelle serbe hanno inoltre firmato un memorandum per un partenariato strategico, che definisce lo sviluppo e l'ulteriore partecipazione delle Ferrovie russe nei progetti infrastrutturali in Serbia. (segue) (Seb)