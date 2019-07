Infrastrutture: Serbia, ambasciatore russo annuncia prestito da Mosca per sviluppo ferrovia (4)

- La Serbia ha firmato lo scorso 17 gennaio un contratto con le Ferrovie russe dello Stato del valore di 230 milioni di euro, in occasione della visita del presidente russo Vladimir Putin a Belgrado. L'accordo, secondo quanto ha spiegato nei giorni successivi il ministro Mihajlovic, riguarda la realizzazione di diversi progetti per l'ammodernamento della rete ferroviaria serba. "All'interno di questo contratto 127 milioni andranno per la costruzione di un centro unificato per le spedizioni ferroviarie, mentre un'altra parte del denaro è mirata alla costruzione delle infrastrutture elettrotecniche nella sezione Stara Pazova-Novi Sad e alla stesura della documentazione relativa al progetto di ricostruzione della ferrovia per Bar (Antivari, in Montenegro)", ha detto il ministro. (segue) (Seb)