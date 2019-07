Infrastrutture: Serbia, ambasciatore russo annuncia prestito da Mosca per sviluppo ferrovia (5)

- Lo scorso novembre la Mihajlovic ha incontrato a Belgrado Sergej Pavlov, direttore generale della Rzd International, controllata delle Ferrovie russe dello Stato. Al centro del colloquio è stata la ricostruzione della sezione ferroviaria fra Belgrado e Antivari (Bar), in Montenegro. "La ricostruzione della tratta è per il governo serbo uno dei progetti chiave nel settore ferroviario. Insieme a Rzd abbiamo già rinnovato 77,6 chilometri di questa sezione, fra Resnik e Valjevo, e vogliamo proseguire al più presto con la ricostruzione dei restanti 210 chilometri fino al confine con il Montenegro", ha detto la Mihajlovic. E' stato invece firmato nel maggio 2017 un accordo fra le autorità della Serbia e l'istituto di credito cinese Exim bank per un prestito a favore della realizzazione della linea ferroviaria veloce Belgrado-Budapest, progetto sostenuto dalla Cina. (segue) (Seb)