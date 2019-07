Infrastrutture: Serbia, ambasciatore russo annuncia prestito da Mosca per sviluppo ferrovia (6)

- Secondo quanto riporta la stampa serba, l'accordo è stato sottoscritto a Belgrado dal ministro serbo dell'Edilizia, infrastrutture e trasporti, Zorana Mihajlovic, e dai rappresentanti della banca cinese. Il prestito vede un valore di 297,6 milioni di dollari e verrà utilizzato per la ricostruzione della sezione compresa fra Belgrado e Stara Pazova. Il prestito prevede un periodo di grazia di 5 anni e una restituzione nell'arco di 20 anni. La realizzazione della linea ferroviaria veloce Belgrado-Budapest ha preso concretamente il via nel novembre 2016 con la firma del primo contratto commerciale fra il governo serbo e le autorità cinesi per effettuare la ricostruzione della sezione compresa fra la capitale Belgrado e il comune di Stara Pazova. Il contratto prevede che i lavori siano condotti da una società cinese, mentre la linea veloce consentirà ai convogli di viaggiare ad una velocità di 200 chilometri all'ora. L'opera è di particolare importanza per Pechino perché è destinata a trasportare le merci cinesi giunte nel porto del Pireo in Grecia fino all'Europa centrale. (Seb)