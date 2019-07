Ue: Conte, Italia non può accettare pacchetto "Osaka" su nomine europee

- L'Italia non può accettare il pacchetto di "Osaka" sulle nomine europee. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte uscendo dal Consiglio Ue straordinario. "Ci siamo ritrovati dopo che c'eravamo già lasciati e ricorderete che allo scorso Consiglio europeo si era detto che il criterio degli Spitzenkandidat non era un criterio che ci portava alla soluzione e quindi lo abbiamo abbandonato perché non funzionava", ha detto. "Dopo di che, ci siamo ritrovati qui ieri per un pacchetto che era stato elaborato il giorno prima, due giorni prima di Osaka, ecco perché viene chiamato il pacchetto di Osaka. È un pacchetto che mi ha lasciato molto perplesso ed è la ragione per cui l'Italia ha subito mosso delle perplessità insieme ad altri paesi, alla fine ci siamo ritrovati 10-11 paesi", ha aggiunto. (segue) (Beb)