Ue: Conte, Italia non può accettare pacchetto "Osaka" su nomine europee (2)

- "L'Italia ha fatto questo ragionamento: è un criterio, quello che ci viene proposto, che è nato fuori dal mandato che avevamo conferito al presidente Tusk. È un pacchetto che è stato elaborato da alcuni esponenti dei più importanti partiti, quindi, con Timmermans come presidente della Commissione, ci state riproponendo il criterio dello Spitzenkandidat che avevamo abbandonato perché non funzionava. Adesso ce lo riproponete e per giunta in un pacchetto nato altrove. L'Italia queste cose non le può accettare, e ho cercato di farlo capire. Ho impiegato 18 ore e mezzo", ha spiegato. (Beb)