Scuola Roma: sindacati, verso nuovo bando unico per ex Aec, primo incontro tavolo il 22 luglio

- E’ stato consegnato oggi alle organizzazioni sindacali il verbale sull'incontro del 20 giugno con l'assessore alle politiche sociali e scuola Laura Baldassarre e che punta a disegnare un percorso sull’accordo quadro inerente agli operatori ex Aec, ovvero assistenti educativi e culturali. Lo comunicano in una nota Cgil, Cisl e Uil. Per le organizzazioni sindacali si tratta di “un primo passo del percorso di confronto da noi fortemente sollecitato per condividere i contenuti dell'accordo quadro, di imminente pubblicazione in previsione del bando unico centralizzato per l'affidamento dei servizi di assistenza educativa e scolastica per gli alunni diversamente abili nelle scuole dell'infanzia primaria e secondaria del Comune di Roma”, spiegano Cristina Compagno, Massimiliano Morgante e Massimo Mattei, responsabili rispettivamente di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Roma Capitale Rieti e Uil Fpl Roma e Lazio. "Il primo incontro del tavolo permanente, di cui viene condivisa l'istituzione, sarà il 22 luglio – proseguono i sindacalisti –. In quel contesto si darà avvio al confronto secondo direttrici per noi prioritarie: migliorare le condizioni di lavoro, garantire continuità del servizio e stabilità occupazionale, adeguare gli istituti normativi ed economici al nuovo Ccnl delle cooperative sociali. Salario e corretto inquadramento sono le priorità per la tutela dei lavoratori”. (segue) (Com)