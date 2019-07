Scuola Roma: sindacati, verso nuovo bando unico per ex Aec, primo incontro tavolo il 22 luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacalisti spiegano che “dovrà inoltre essere prevista la modifica del regolamento comunale per salvaguardare tutte le professionalità ora impiegate nel servizio, garantendo professionalità e tutela di tutti i livelli occupazionali, includendo anche la risoluzione delle criticità legate alla figura dell'Oepa in funzione della normativa regionale". E concludono: “Si auspica che venga dato seguito e costanza a quanto prevede l'accordo, a partire dai lavori del tavolo permanente e dei tavoli tecnici istituiti. Stiamo parlando di quasi 3000 Oepa (ex Aec), che lavorano con oltre 10.000 alunni con disabilità e garantiscono l'inclusione e il diritto allo studio nelle scuole di Roma Capitale. Obiettivi imprescindibili per noi non sono solo la tutela dei lavoratori e delle loro professionalità, ma anche una nuova modalità di programmazione del servizio che si adegui alle esigenze degli utenti, partendo dai reali fabbisogni nella definizione delle ore assegnate e dalla garanzia della continuità educativa e didattica agli alunni". (Com)