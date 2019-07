Lavoro: M5s, da Istat risposta a chi ha profetizzato apocalisse

- I senatori del Movimento cinque stelle in commissione Industria e Commercio Gianni Girotto, Gianluca Castaldi, Cristiano Anastasi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi, Gianluigi Paragone e Sergio Vaccaro, in una nota, osservano: "I dati Istat di oggi smentiscono i tanti ultras dell'apocalisse che per mesi hanno profetizzato ogni sventura per l'Italia dopo l'approvazione del decreto Dignità. Il film che vediamo oggi invece è ben diverso, e ci dice che non solo le politiche del lavoro e di welfare del ministro Di Maio sono efficaci, ma che le imprese italiane stanno recependo tutto sommato bene le politiche economiche del governo, visto che le assunzioni aumentano e i contratti stabili pure". Quel tasso di disoccupazione al 9,9 per cento, proseguono, "è il più basso da più di sette anni nel nostro Paese, altro che cavallette o piaghe d'Egitto. L'aspetto che però ci soddisfa di più è quel tasso di occupazione salito al 59 per cento, il più alto da fine anni '70. Un dato che sfata il mito in base al quale, secondo gli espertoni dell'economia, solo togliendo diritti ai lavoratori si può consentire alle imprese di assumere. Noi come M5s - concludono i senatori pentastellati - preferiamo proseguire sulla strada intrapresa, che vuole coniugare stabilità sociale ed economica. Presto abbasseremo le tasse agli imprenditori, e approveremo il salario minimo orario, altra irrinunciabile battaglia di civiltà". (Com)