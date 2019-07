Ucraina: segretario Nsdc annuncia procedura controllo su gestione Ukroboronprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio statale ucraina Ukroboronprom continuerà il proprio lavoro nell’industria della difesa, ma dovrà essere sottoposta ad una procedura di governance aziendale. Lo ha affermato il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina (Nsdc), Oleksandr Danyliuk, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. “Al momento sono sul tavolo molte proposte in merito a Ukrobornprom, ma dobbiamo assicurarci che venga sottoposta ad una governance aziendale normale: per fare questo, sono necessari un solido consiglio di supervisione e una dirigenza professionale. Un altro importante punto da affrontare è la riforma da attuare nel coinvolgimento delle istituzioni pubbliche”, ha dichiarato Danyliuk. Il processo di cui ha parlato il segretario generale dell’Nsdc dovrà coinvolgere esperti e consulenti occidentali, in particolare dagli Stati Uniti. “Vogliono sostenerci, perché un esercito forte e un complesso militare industriale all’altezza sono una questione di sopravvivenza per l’Ucraina”, ha spiegato Danyliuk. Nei mesi scorsi, Ukrobornprom è stata oggetto di un grave scandalo di corruzione, tema poi ripreso nel corso della campagna elettorale per le presidenziali. (Res)