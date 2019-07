Ue: Conte, Italia non è contro Timmermans ma metodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non ha nulla contro il vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, candidato alla presidenza dell'esecutivo europeo per il partito socialista europeo. Lo ha spiegato il premier Giuseppe Conte in uscita dal Consiglio europeo straordinario sulle nomine Ue rispondendo ad alcuni cronisti. "L'Italia non è contro la persona di Timmermans. Personalmente credo che sia una persona di valore, di grande esperienza, nulla contro Timmermans, ma se mi viene proposto questo metodo sono costretto a formulare delle obiezioni", ha detto. "Stanno circolando dei nomi, ma non fatemeli fare perché siamo in una situazione molto fluida", ha specificato.(Beb)