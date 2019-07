Lavoro: Lezzi, dati Istat certificano buon lavoro Di Maio

- Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, afferma su Facebook: "Occupazione record secondo gli ultimi dati Istat. Questo non fa altro che certificare il buon lavoro portato avanti dal ministro Di Maio. Si deve proseguire in questo senso - aggiunge - continuando ad avere a cuore anche la qualità del lavoro e la dignità dei lavoratori". (Rin)